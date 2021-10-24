لترك بصمتها الخاصة.. شركة صناعة سيارات صينية تضيف ميزة جديدة لسياراتها الكهربائية

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كشف شركة «Xpeng» الناشئة، هي شركة سيارات صينية لصناعة سيارات كهربائية، يقع مقرها الرئيسي في غوانزو بالصين، عن تفاصيل مميزات جديدة بما في ذلك نظام القيادة المساعد، بالإضافة إلى بنية تحتية تساهم في زيادة سرعة الشحن وطرح نموذج من السيارات الطائرة، حيث أشارت إلى نيتها التوسع بشكل جذري في مجال تصنيع السيارات.

وقالت الشركة إن 60٪ من مستخدميها دفعوا مقابل ميزة القيادة المساعدة أو الذاتية، والتي يمكن استخدامها على الطرق السريعة الآن، ولفت إلى أن ذلك ساهم في إجمالي إيرادات الشركة وعزز التفاؤل بإمكانية جني الأرباح من النظام الذكي.

فيما صرح رئيس مجلس الإدارة «هي شياوبنج»، وفقا لشبكة الأخبار الأمريكية «بلومبيرج»: «إن استكشافنا لحلول أكثر كفاءة وأمانًا وحيادية للكربون يتجاوز بكثير مجرد المركبات الكهربائية الذكية، وهو حجر الزاوية لمزايانا التنافسية طويلة الأجل». وأضاف أن معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة سيصل إلى 50٪ بحلول عام 2025.

وقال «Wu Xinzhou»، نائب رئيس وحدة القيادة الذاتية للشركة، إن نسخة مطورة من ميزة القيادة المساعدة (الذاتية) لدي الشركة والمعروفة بأسم «XPILOT 3.5» سيتم تفعيلها لاستعمالها بداية من منتصف عام 2022، على الرغم من أن الإطلاق الفعلي سيعتمد على تطوير الفكرةوالعودة إلى القوانين محليًا وعالميًا لضمان تنفيذ خطة القيادة الذاتية»، كما تهدف الشركة إلى استكشاف مدى إمكانيتها نحو إطلاق نظام القيادة الذاتية لسيارات الأجرة الآلية بداية من النصف الثاني من العام المقبل.

تم التخطيط لبرنامج متقدم لمساعدة السائق من نقطة إلى نقطة يعرف باسم «XPILOT 4.0» ليتم طرحه في النصف الأول من عام 2023، وسيتم تجهيزه على لتجربته على سيارة رياضية كهربائية. فيما قالت الشركة إن نظام القيادة الذكي ليس مستقلاً بالكامل ولكنه مدعوم، حيث يلزم التدخل البشري. سيُطلب من السائقين أيضًا تعلم وإجراء اختبارات السلامة التي «تضع حدودًا واضحة» قبل تفعيل وظائف مساعدة السائق، وأن يتم إخضاعهم للمراقبة المستمرة لسلوكهم.

في المقابل، حث «لي شيانغ»، الرئيس التنفيذي لشركة «Li Auto» الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية، الصناعة في وقت سابق على توخي مزيد من الحذر عند استخدام مصطلحات مثل القيادة الذاتية أو القيادة الآلية وسط حالات متزايدة من الحوادث التي يشتبه في أنها ناجمة عن مشاكل في ذلك النظام أو سء استعماله. وقال: «لا يزال السائقون مسؤولون في النهاية عن سلامتهم حتى عند استخدام وظائف القيادة المساعدة».

يذكر أن شركة «Xpeng» قدمت خريطة طريق لتكشف مراكز شبكان شحن السيارات الكهربائية التي توفرها للمشتريين، والتي تتضمن منصة شحن سريع عالية الجهد من كربيد السيليكون منتجة بكميات كبيرة وإمكانية شحن تصل إلى 480 كيلو وات. كما عرضت الشركة أيضًا تصميمات لسيارة طائرة تحلق على ارتفاع منخفض طورتها الشركة التابعة لها «HT Aero»، والتي جمعت للتو أكثر من 500 مليون دولار من المستثمرين ومن المتوقع أن تنتج السيارات بكميات كبيرة في عام 2024.