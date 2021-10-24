غسلوا 240 مليون جنيه.. القبض على 2 من العناصر الإجرامية بتهمة الاتجار في المخدرات

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قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 2 من العناصر الإجرامية لقيامهما بغسـل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال»

وأضافت: «فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية ومسجون حالياً على ذمة إحدى القضايا، ووالدة زوجته، مقيمان بمحافظة الدقهلية لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهما وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة،حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (240 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»