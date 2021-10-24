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القبض على موظفين واخر هارب لتمكينهم مواطن من البناء على أرض أملاك الدولة

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القبض على موظفين واخر هارب لتمكينهم مواطن من البناء على أرض أملاك الدولة القبض على موظفين واخر هارب لتمكينهم مواطن من البناء على أرض أملاك الدولة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 موظفين بأحد المجالس المحلية بمحافظة سوهاج لقيامهم بالإشتراك مع أخر موظف بذات الجهة- له معلومات جنائية«جارى ضبطه» بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج وتمكينه من البناء على أرض أملاك الدولة وإصدار رخصة بناء لها، وإثبات بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها ليست من أملاك الدولة «على خلاف الحقيقة»، مما مكن الأخير من التعدى على أراضى الدولة والإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثالث، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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