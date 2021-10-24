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سولسكاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

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سولسكاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول سولسكاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

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أعلن النرويجي سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستريونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة «قمة» الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمام ليفربول، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافولد بعد قليل.

وجاء تشكيل مانشستر كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا – لاندلوف – ماجوير – لوك شو.

خط الوسط: فريد – فيرنانديز – ماك تومي .

خط الهجوم: جرين وود- رونالدو – راشفور.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20، بفارق نقطتين عن «الريدز».

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة.

المصرى اليوم

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