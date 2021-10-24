يورجن كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة «قمة» الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أما مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافولد بعد قليل.

وأجرى كلوب تغييرات في تشكيل فريقه قبل هذه المباراة، حيث قام بإشراك المدافع الفرنسي كانوتيه، على حساب الكاميروني جوال ماتيب، ودفع بجوتا على حساب السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ارنولد – كوناتيه – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – جوتا.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20 واحتلال المركز الثاني، بفارق نقطتين عن «الريدز».

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة.