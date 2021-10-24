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الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين

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الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين

الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي :
تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد / ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 24 ـ 25 / 3 / 1443هـ الموافق 30 ـ 31 / 10 / 2021م، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك حفظه الله من خلال الاتصال المرئي.
وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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