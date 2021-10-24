ياسر القحطاني يشارك"إغاثي الملك" اختتام الحملة التطوعية بمخيم الزعتري

★ ★ ★ ★ ★

دشن البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في بوروندي

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن أمس الأول فعاليات الحملة التطوعية السادسة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ خالد الثبيتي، ووفد وزارة الرياضة.

وجرى تدشين ساحة لألعاب الأطفال داخل مخيم الزعتري؛ بهدف تعزيز القدرات الفكرية والجسدية للأطفال في المخيم، بالإضافة لإقامة مباراة خيرية في ملعب مركز الملك سلمان للإغاثة في المخيم بمشاركة اللاعب الدولي السعودي السابق ياسر القحطاني وعدد من كوادر فرع المركز بالأردن.

وفي ختام الحملة والتي استمرت على مدار الأسبوع تم إقامة حفل شمل العديد من الفقرات والنشاطات المتنوعة وتكريم وفد وزارة الرياضة ووفد الحملة التطوعية السادسة.

على جانب آخر، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بالكشف على 1.402 مستفيد وإجراء 20 عملية جراحية و تسجيل 210 عمليات وتوزيع 250 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.