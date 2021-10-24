جهاز تنمية المشروعات: الجهاز يوفر برامج مخصصة لخلق ودعم رواد الأعمال

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تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية في دورته الـ24، تحت شعار «الإستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى»،

الشباب العربي الأفريقى؛ وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ يوم 2 نوفمبر 2021.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحت رعاية مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وبرعاية ومشاركة كلا من وزارة التجارة والصناعة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الإنتاج الحربي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية مصر العربية.

صرحت بذلك د. هدى يسى رئيس الاتحاد والمؤتمر ومساعد امين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة؛ خلال مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر

وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفى بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية دولة المقر لاتحاد المستثمرات العرب.

وحضر المؤتمر الصحفى ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى. وزارة المالية. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. سفير جمهورية إفريقيا الوسطى بمصر. وممثلى عدد من السفارات الإفريقية والعربية والأجنبية .إضافة إلى حضور ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، والجامعات جامعة الفيوم والتعليم العالى، ونخبة كبيرة من المستثمرات عضوات الاتحاد والمستثمرين وسيدات ورجال الأعمال من مصر والدول العربية والأفريقية والاجنبية والمدير التنفيذي لجمعية سيدات الأعمال للتنمية.

وأعلنت د. هدى يسي؛ عن حضور وفود رفيعة المستوى في فعاليات المؤتمر؛ مما يمثل رمز التعاون المصرى العربي الأفريقي.

وأشارت إلى ان المؤتمر والمعرض يستمر على مدى 4 أيام؛ وسوف يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك.

كما سيشهد حضور كبار المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والجماهيرية العربية الليبية؛

والاتفاق على إقامة مشروعات إستثمارية جديدة في قطاعات الصناعة والسياحة والرياضة.

وقالت؛ د. هدى؛ أن جلسات المؤتمر تتركز حول عدد من الموضوعات التي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصادية والاستثمارية ورؤية 2030.؛ من بينها جلسة حول تطوير التعليم والتدريب ومواكبة سوق العمل؛ وجلسة حول مستقبل التنمية الاقتصادية وجلسة حول المزايا الإستثمارية المقدمة من الدول المشاركة والاجراءات الجمركية المقدمة في مصر للتيسير على عمليات التجارة البينية؛ وعرض رؤساء الوفود المشاركة .وجلسة حول الشباب العربي الأفريقي؛ والسياحة قاطرة التنمية؛ وتتمية القطاع الصحى ودور المجتمع المدني .

كما يشهد المؤتمر عقد جلسات B2B للمناقشة بين رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والصناعات لفتح أسواق جديدة وتعاون دولى.

وردا على التساؤلات خلال المؤتمر الصحفى؛ أشادت في البداية بأهمية دور الإعلام كشريك نجاح لأى مؤتمر أو مشروع.

وأشارت إلى؛ إن المؤتمر سيشهد اقبالا كبيرا من وفود خليجية وعربية السعودية. الكويت .الإمارات .البحرين. الأردن. ووزيرة الشؤون الاجتماعية ليبيا. سلطنة عمان .السودان وجنوب السودان.

ودول القارة الأفريقية؛ أفريقيا الوسطى. الكونغو. نيجيريا. توجو، ومن الدول الأجنبية؛ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.فر نسا. بلجيكا. رومانيا. أيرلندا. كندا

وقالت إن المشروعات الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر؛ يتم عقد الاجتماعات الخاصة بها بالتعاون مع وزارة الشباب الرياضة والجانب الأمريكى من خلال الزووم.

و اوضحت ان المؤتمر يعد فرصة لاستعراض المشروعات ذات العائد المتميز بمحافظة البحر الأحمر، وذلك دعما للاستثمار وتعزيز التجارة البينية والتنمية الصناعية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. كما سيصاحب المؤتمر برنامج سياحي متميز على شرف الوفود المشاركة.

وأعلنت د. هدى يسى؛ أن المؤتمر يولى أهمية كبيرة للشباب مشيرة إلى مبادرة رئيس لجنة الشباب باتحاد المستثمرات العرب «ياسمين عبدالرحمن»؛ وهى«مبادرة مصر بالألوان»؛ وتشمل دهان كافة حوائط القرية؛ وتوفير دورات تدريبية للشباب لتعلم كيفية دهان المنازل من الداخل وتوفير خامات الدهانات اللازمة له.

وفى كلمته أكد د. عاطف شبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الإقتصادى ومدير برنامج فرصة؛ على نقل تحيات د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاتحاد المستثمرات العرب والمؤتمر؛ مشيرا إلى تأكيد الوزيرة على دعم المجتمع المدنى والجمعيات والاتحادات.

وأشار إلى أن؛ قانون الجمعيات الأهلية للمرة الأولى يسمح بتأسيس شركات تجارية إلى جانب دعم مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أن الوزارة؛ أصبحت تعمل على تحقيق التنمية الإقتصادية والأنشطة التجارية ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بما يتواكب مع جمهورية مصر الجديدة.

وقال د. عاطف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى؛ أنه لأول مرة يكون للوزارة مكاتب في الدول الخليجية لتسويق منتجات الجمعيات بشكل مباشر في تلك الدول .

وأشار إلى مشاركة الوزارة بجناح خلال المؤتمر للأسر المنتجة في إطار مبادرة الرئيس «حياة كريمة» .

وفى كلمته قال د. حسنى هليل مسؤول الخدمات المالية في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ أن الجهاز لا يقتصر دوره فقط على تقديم التمويل المادى؛ ولكن يتضمن برامج مخصصة لخلق رواد الأعمال سواء كان لديه فكرة مشروع أو يقوم الجهاز بتقديمها له إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية أيضا .

وفى كلمتها قالت د. نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ أن مصر تعيش الأن أزهى عصورها؛ وتستحق عن جدارة أن تكون ضمن أسرع 10 إقتصاديات على مستوى العالم؛ وذلك لنجاحها في إحتواء معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو موجبة رغم تداعيات جائحة كورونا؛ وذلك بسبب المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مما كان له أثر كبير في تحسين تصنيف البلاد الإئتمانى ومؤشرات التنافسية .

وأشادت بدور اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي؛ على دوره الحيوى والفعال في تشجيع الاستثمارات الخارجية من أجل تنمية ونهضة الاقتصاد ليس لمصر وحدها ولكن للوطن العربي والإفريقي.

وأشارت د. نسرين لاشين؛ إلى حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذبة للإستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات.

وألقت د. نسرين؛ الضوء حول الخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير على المستثمرين؛ من بينها التحديث والتطوير في منظومة الضرائب والجمارك مما يعد عبور جديد إلى مصر الرقمية بجانب جهود دمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي.

كما قامت الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك بتطبيق نظامACI الذي يساعد على الإسراع في زمن الإفراج الجمركى لتكون منافذ مصر الجمركية منافذ عبور وليست منافذ تخزين .

وأشارت إلى أن وحدة دعم المستثمرين التي تأسست عام 2018 والتى تشرف برئاستها؛ ساهمت في حل حوالى 400 مشكلة لشركات إستثمارية أجنبية ومصرية .

وبدأت كلمتها النائبة هيام الطباخ ؛عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ بتوجيه التحية للدكتورة هدى يسى؛ لكونها من السيدات الرائدات في العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .

وأشارت إلى أن الجمهورية الجديدة؛ تدعم الشباب في جميع المجالات.

وأكدت أن مصر حاليا تتميز بمناخ جاذب للاستثمار وفى قمة المحن؛ تعد أرض خصبة لتعامل جميع الدول معها وهذا ما يؤكده رئيس الجمهورية ان«مصر كبيرة وعظيمة جدا».

وأشارت إلى أن الأكاديمية الوطنية للشباب توفر برامج تدريبية لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة.

وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة المياه والرى باتحاد المستثمرات العرب؛ أن المؤتمر فرصة للتبادل التجارى في ظل وجود مجموعة كبيرة من سيدات ورجال الأعمال من مختلف الدول ولابد من بذل قصارى الجهد للإستفادة من الفرص التصديرية المتاحة .

وقالت مروة خليل المدير التنفيذى لجمعية سيدات الأعمال للتنمية؛ أن مبادرة«كيانك»التى اطلقها اتحاد المستثمرات العرب والجمعية؛ تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة والتدريب على إقامة المنتجات الحرفية والتراثية والتسويق لتلك المنتجات .

وفى كلمة السفير BATOLO Mathieuسفير جمهورية إفريقيا الوسطى؛ أكد أن حضوره المؤتمر الصحفي للإعلان رسميا عن حضور وفد رفيع المستوى من جمهورية إفريقيا الوسطى؛ فعاليات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب.

وأشار إلى أن إفريقيا الوسطى منفتحة على الدول العربية والعلاقات الاقتصادية التجارية المشتركة، مؤكدً ان السفارة في استقبال اية طلبات للوفود المشاركة في المؤتمر.

وفى مداخلة أكد؛ المهندس محمد حازم حزب حماة الوطن؛ على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة تنموية في مساندة أصحاب تلك المشروعات وتقديم الدعم الفنى والمشورة لهم وعدم الاكتفاء بالتمويل فقط.