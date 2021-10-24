الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنظم مسابقة لإختيار إسم وجملة دعائية للعاصمة الإدارية الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنظيم مسابقة يشارك بها كل أبناء الشعب المصرى العظيم للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والإبتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

وتهدف المسابقة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات.

على أن يتم المشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكترونى فقط www.egbranding.eg، ويكون آخر موعد لإستقبال الأعمال عبر الموقع الإلكترونى يوم الخميس الموافق 18 من نوفمبر القادم، وسوف يتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال من خلال لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الاستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصرى في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها، وفى إطار الإستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.