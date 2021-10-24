فتح باب الترشيح لرئاسة كنترولات الشهادة الإعدادية وغيرها بالمنيا (الشروط)

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أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب الترشيح لرئاسة لجان الإدارة والنظام والمراقبة، والمطابع للشهادات المحلية الإعدادية العامة، والمهنية والصم والمكفوفين للعام الدراسي 2021-2022، خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري حتي 5 نوفمبر المقبل.

وقال «الرشيدي» لابد من ان يتوافر في المتقدم الشروط الآتية :

خبرة سابقة في أعمال لجان الإدارة أو النظام والمراقبة أو أعمال المطابع.

أن لا يكون لدية أي مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

آلا يكون صدر ضده أي قرارات بالحرمان من أعمال الامتحانات.

أن لا يكون محال للمعاش قبل 21 اغسطس 2022.

أن لا يكون له طلب من المتقدمون للامتحانات هذا العام حتي الدرجة الرابعة ما عدا لجان الإدارة حتى الدرجة الثانية.

ان لا يكون مشتركا في رئاسة لجان عامة أو محلية أخرى وفقا لما ورد بالقرار رقم 365 لسنة 1994 م.

على من تنطبق علية الشروط، يتقدم بطلب مرفق به صورة البطاقة، وصحيفة أحوال حديثة، وتسلم الأوراق شخصيا لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية. في الفترة من 25 أكتوبر وحتي 5 نوفمبر المقبل ولن تقبل طلبات بعد هذا التاريخ.