وزير الداخلية يستقبل وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا لبحث أوجه التعاون بين البلدين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية بليدار تشوشى- وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا الذي يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألبانى.

وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين وأساليب تدعيمها، كما أعرب الوزير الألبانى عن تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها في تخطى كافة المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية في عدد من المجالات الأمنية محل الإهتمام.

ومن جانبه رحب محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة نظيره الألبانى للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى، وفى ذات السياق أكد سيادته على إستعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها .