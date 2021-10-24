أخبار عاجلة

صلاح حسب الله: هدفنا تقديم نموذج انتخابي يعكس عراقة نادي الصيد -
صحة الشرقية تتابع مراكز تطعيمات كورونا وسط إقبال من المواطنين -
الكشف الطبي على 1749 شخصا في قافلة بالشرقية ضمن «حياة كريمة» -
موسيماني يعلن قائمة الأهلي في مواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز -
لبنان يدفع فاتورة "قرداحي".. غضب خليجي ومحاولات رئاسية لترميم العلاقات -
الرئيس الصيني يستنكر «تسييس» تتبع أصول كورونا -
وزير الخارجية السعودي: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة «حزب الله» -
السعودية: الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة حزب الله -
المناخ والاقتصاد واللقاحات قضايا تتصدر اجتماعات G20 -
خطوات سعودية متسارعة ومشاريع ضخمة لحماية المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

وزير الداخلية يستقبل وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا لبحث أوجه التعاون بين البلدين

Print
وزير الداخلية يستقبل وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا لبحث أوجه التعاون بين البلدين وزير الداخلية يستقبل وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا لبحث أوجه التعاون بين البلدين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية بليدار تشوشى- وزير الشؤون الداخلية بجمهورية ألبانيا الذي يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألبانى.
وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين وأساليب تدعيمها، كما أعرب الوزير الألبانى عن تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها في تخطى كافة المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية في عدد من المجالات الأمنية محل الإهتمام.
ومن جانبه رحب محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة نظيره الألبانى للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى، وفى ذات السياق أكد سيادته على إستعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الشرطة السودانية تنفي استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وتعلن تعرض أحد أفرادها لطلق ناري

الشرطة السودانية تنفي استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وتعلن تعرض أحد أفرادها لطلق ناري

إحالة 18 موظفا بالمنيا للتحقيق لغيابهم بدون عذر

إحالة 18 موظفا بالمنيا للتحقيق لغيابهم بدون عذر

اختيار محمود المتيني عضوًا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

اختيار محمود المتيني عضوًا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

«انتخابات نادي الصحفيين»: اكتمال النصاب القانوني والتجديد للمجلس السابق بالتزكية

«انتخابات نادي الصحفيين»: اكتمال النصاب القانوني والتجديد للمجلس السابق بالتزكية