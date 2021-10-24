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ارتفاع الإصابة بكورونا 23%..واستقرار في إشغال المستشفيات

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ارتفاع الإصابة بكورونا 23%..واستقرار في إشغال المستشفيات ارتفاع الإصابة بكورونا 23%..واستقرار في إشغال المستشفيات

جي بي سي نيوز :- ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا الأسبوعية إلى 9456 إصابة خلال الأسبوع المنتهي رقم (42) والممتد من 16-22 تشرين أول الحالي.

ووفق قراءة أجرتها هلا اخبار، السبت، فقد ارتفع عدد الإصابة بالفيروس في الأسبوع الأخير بنسبة 23% عن الأسبوع الذي سبقه.

وقد سجل الأسبوعان الأخيران (41,42) أعلى إصابات منذ نهاية نيسان الماضي، حيث لم يكسرا عدد الإصابات المسجلة في الأسبوع رقم (17) والبالغة 12209 إصابات.

أما بخصوص إيجابية الفحوصات الأسبوعية فقد بلغت ذروتها الأسبوع المنتهي، حيث سجلت 4.87 وبارتفاع قدره 1.13 درجة عن الأسبوع الذي سبقه، وهو الأعلى منذ مطلع أيار الماضي وبالتحديد في الأسبوع رقم (18).

ورغم الارتفاع الكبير بتسجيل الإصابات وإيجابية الفحوصات، إلّا أن عدد الوفيات الأسبوعي بقي مستقراً عند 71 وفاة، وبزيادة حالة وفاة وحيدة عن الأسبوع الذي سبقه.

إشغال المستشفيات هو كذلك لم يتأثر بتسجيل الإصابات، حيث شهدت بعض الأقاليم ارتفاعا في الإشغال وأخرى شهدت انخفاضا.

وفي التفاصيل، فقد انخفض إشغال أجهزة التنفس في إقليم الشمال بنحو درجة واحدة، حيث سجل الأسبوع المنتهي ما نسبته 13% بعد أن كان 14 في الأسبوع الذي سبقه، فيما ارتفع إشغال أسرة العناية الحثيثة إلى 33% بعد أن كان 28% في الأسبوع الذي سبقه، وإشغال أسرة العزل انخفض إلى 12% بعد أن كان 13% في الأسبوع الذي سبقه.

وفي إقليم الوسط، ثبت إِشغال أجهزة التنفس عند 10%، فيما انخفض إشغال أسرة العناية الحثيثة بمقدار درجة واحدة، ليصبح 28% بعد أن كان 29% في الأسبوع الذي سبقه، وإشغال أسرة العزل ارتفع إلى 14% بعد أن كان 13% سابقاً.

وفي إقليم الجنوب، انخفضت نسبة إشغال أجهزة التنفس إلى 13% بعد أن كانت 14%، فيما ارتفع إشغال أسرة العناية الحثيثة إلى 17% بعد أن كان 15% في الأسبوع الذي سبقه، واستقر إشغال أسرة العزل عند النسبة ذاتها وهي 9%.

جي بي سي نيوز

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