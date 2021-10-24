أمينه خليل بطلة مسلسل أمير كرارة في رمضان المقبل

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علمت «المصري اليوم» أن الفنانة أمينة خليل، تعاقدت على البطولة النسائية لمسلسل أمير كرارة الجديد الذي سيخوض به الموسم الرمضاني 2022، كما سيتم التعاقد مع نجمة أخرى خلال الساعات المقبلة.

ويتعاون أمير كرارة في مسلسله الجديد مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل «الاختيار» الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان من 2020.

وعقد كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذي سيكون مفاجأة في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجاري.

على صعيد آخر، يعمل كرارة على التحضير للجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا» والذى تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر عام 2019، حيث يتم التعاقد حالياً مع أبطال الجزء الثاني وكان في المقدمة النجمة نيللي كريم.