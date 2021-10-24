«المصري اليوم» تكشف اسم مسلسل محمد رمضان 2022

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يستعد الفنان محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد الذي يخوض به المارثون الرمضاني 2022، المقرر تصويره الفترة المقبلة، بمشاركة دينا الشربيني.

وكشف المخرج محمد ياسين عن اسم المسلسل للمرة الأولي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، وهو «مشوار لحد هناك»، كما أكد بأن العمل تأليف السيناريست محمد فريد.

وأشار أن المسلسل سيبدأ تصويره في شهر نوفمبر المقبل، ورفض الكشف عن تفاصيل المسلسل حاليًا.

وأثار خبر إخراج محمد ياسين لمسلسل من بطولة محمد رمضان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذه التجربة بمغامرة غير محسوبة، خاصة وأنه من المعروف عن رمضان حبه لنوعية الأعمال التي تعتمد على فكرة البطل الأوحد والتي تتسم بنوع من مغازلة الجمهور الشعبي بتقديم النماذج العشوائية، فكيف سيتعامل مع مخرج يفضل البطولات الجماعية وتقديم أعمال راقية للجمهور.