أسطورة ليفربول : اعطوا صلاح ما يريد ولا تدعوه يرحل

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وجه أسطورة ليفربول على مر التاريخ جريام سونيس نصيحة لمسؤولي ومجلس إدارة النادي بشأن هدّاف الفريق وجناحه المتألق الفرعون المصري محمد صلاح.

ويدور جدل كبير حالياً حول مصير محمد صلاح مع فريق ليفربول في ظل عدم توصل اللاعب حتى الآن لاتفاق بشأن تمديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول في يونيو 2023 وقام النادي مؤخراً بتمديد عقود معظم اللاعبين باستثناء محمد صلاح.

وقال جرايم سونيس في مقاله بصحيفة "صن" البريطانية الشهيرة: لن أتكهن بما يطلبه محمد صلاح من أجل تجديد عقده، لكن ليفربول يجب أن يمنحه ما يريد.

وأضاف جرايم سونيس: من مصلحة ليفربول أن يدفع له قدر ما يستطيع، وكذلك على محمد صلاح البقاء في النادي الذي قضى معه أفضل فترة في مسيرته الاحترافية.

ويقدم الفرعون المصري محمد صلاح أداء لافتاً مع ليفربول في الموسم الجاري حيث بات أحد أفضل لاعبي العالم في ظل مستواه المبهر الذي يقدمه مع العملاق الإنجليزي، وسجل محمد صلاح حتى الآن 12 هدفاً مع ليفربول في 11 مباراة خاضها الفريق بواقع 8 مباريات في الدوري و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد عشاق ليفربول عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد لمتابعة مباراة الفريق أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.