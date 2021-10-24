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بالأرقام.. كفة متوازنة بين روما ونابولي في موقعة مثيرة بالدوري الإيطالي

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بالأرقام.. كفة متوازنة بين روما ونابولي في موقعة مثيرة بالدوري الإيطالي بالأرقام.. كفة متوازنة بين روما ونابولي في موقعة مثيرة بالدوري الإيطالي

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يستعد روما لمواجهة نابولي في ملعب الأولمبي يوم الأحد في مباراة مثيرة تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

يدخل روما إلى هذه المباراة بعد هزيمته 6-1 أمام بودو / جليمت بقيادة كيتيل كنوتسن في دور المجموعات من دوري مؤتمرات الاتحاد الأوروبي.

سجل الجناح الإسباني كارليس بيريز هدف روما الوحيد الذي تعرض لإحدى أكبر هزائمه في الآونة الأخيرة.

وجاءت هذه الهزيمة بسداسية في مباراة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رقم 1008 في مسيرته التدريبية

من ناحية أخرى، تغلب نابولي على ليجيا وارسو بقيادة تشيسلاف ميتشنيويتش 3-0 في دور المجموعات من الدوري الأوروبي. ضمنت أهداف الشوط الثاني للمهاجم النجم لورنزو إنسيني والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين والجناح ماتيو بوليتانو الفوز لنابولي بقيادة لوسيانو سباليتي.

روما ضد نابولي وجهًا لوجه:

في 30 مواجهة وجهاً لوجه بين الجانبين، كان السجل متساويًا تمامًا. فاز روما في 12 مباراة وخسر 12 وتعادل في ستة مباريات.

واجه الفريقان بعضهما البعض آخر مرة في وقت سابق من هذا العام في الدوري الإيطالي، حيث تغلب نابولي على روما 2-0. جاءت بفضل ثنائية المهاجم البلجيكي دريس ميرتنز الفوز في الشوط الأول لفريقه.

المصرى اليوم

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