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تعتزم حكومة الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 3،144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة ستنعقد يوم الأربعاء المقبل، للمصادقة على مخطط البناء الاستيطاني الضخم.

كما طرحت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، مناقصات لبناء نحو 1،355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء في تقرير لها اليوم.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد حذرت سلطات السلطات الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في حين قالت حركة «السلام الآن» الاسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، تواصل سياسة الضم التي كان ينتهجها نتنياهو، مؤكدة أن الاستسلام لأقلية صغيرة ومتطرفة لا يقوض فقط أمن إسرائيل وفرص السلام، بل يقوض العلاقات مع الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

وأضافت الحركة: على زعماء حزب العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء في المستوطنات الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي.