إزالة فورية لحالة تعدي فى المهد على قطعة أرض مخصصة لإنشاء مركز شباب بإدفو

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتعامل السريع والإزالة الفورية لحالة تعدي في المهد، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة 2000 م2 مخصصة لإنشاء مركز شباب قرية القارة.

وأشار إبراهيم سليمان إلى أنه تم تحرير المحاضر الشرطية اللازمة تجاه أصحاب التعدى لاتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة معهم، لافتًا إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تسليم قطعة الأرض للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان للإسراع في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مركز شباب القارة بتكلفة 3 مليون جني، وبمساحة 12 ألف م2 ويضم مبنى إداري وملعب قانوني، وهو الذي يأتي ضمن مشروعات حياة كريمة بإنشاء 32 مركز شباب ورفع كفاءة 126 مركز شباب آخر، مع تطوير 11 ملعب قانونى على مستوى المحافظة.