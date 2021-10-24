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مصرع رضيعة صدمها قطار أثناء لهوها على شريط السكة الحديد بسوهاج

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مصرع رضيعة صدمها قطار أثناء لهوها على شريط السكة الحديد بسوهاج مصرع رضيعة صدمها قطار أثناء لهوها على شريط السكة الحديد بسوهاج

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لقيت رضيعة «عام ونصف» مصرعها، الأحد، عندما صدمها القطار الروسي أثناء لهوها على شريط السكة الحديد المجاور لمنزلها، بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بالحادث، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء مرور القطار الروسي «أسوان– القاهرة» اصطدم بالرضيعة شروق السيد (عام ونصف) أثناء لهوها على شريط السكة الحديد المجاور لمنزلها ما نتج عنه وفاتها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وقرر والدها «33 سنة- سائق توك توك» بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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