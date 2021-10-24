رئيس مدينة دسوق يتابع تنفيذ المشروعات بالقرى

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في إطار الجولات الميدانية، لرئيس مدينة دسوق اليومية وا لسعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالقرى والظهور بالمظهر اللائق ومتابعة المشروعات القائمة قام اليوم المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بجولة ميدانية للوحدة المحلية لقرية محلة ابوعلى تفقد خلالها سير العمل بالوحدة المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة على روح التعاون وتقديم خدمة جيدة للمواطنين وسرعة التفاعل مع المواطن وحل مشاكلهم كما تفقد سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع القرية ولقاء مع مواطنين القرية ومناقشة مشاكل القرية وتفقد محطة خفض المنسوب بالقرية ومتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية محلة أبوعلى ومحطة الصرف الصحي ضمن مشروع الصرف الصحي أفاق 2020 المرحلة الثانية ومتابعة نسبة التنفيذ والأعمال الجارية والذى بدأ التنفيذ بها من منتصف شهر يونيو ويستمر العمل بها على مدار ١٨ شهر بخطوط الطرد ومحطة الرفع.

وتلاحظ أن نسبة تنفيذ خطوط الانحدار 50%، وتم تنفيذ نسبة 90 % من الأعمال محطة رفع الصرف الصحى ونسبة تنفيذ،في خط الطرد 90% ومازال العمل قائما بمعرفة حسن علام للمقاولات تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه رئيس المدينة نائب رئيس المدينة بسرعة التنبيه بتسوية وتمهيد الطرق التي تم الانتهاء منها بمعرفة الشركة المختصة وعمل المحاضر الانضامية اللازمة رافق رئيس المدينة خلال الجولة وليد فلفل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ودكتور على عامر رئيس قرية محلة أبوعلى.

دسوق

دسوق