«العسومي»: نسعى إلى تحقيق التكامل بين الدبلوماسيتين البرلمانية والرسمية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان

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استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية، بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك اليوم الأحد، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة في القضايا المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي.

أكد «العسومي» على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق في الأدوار بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، سيكون آلية برلمانية مؤسسية للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته مواجهة محاولات بعض الجهات تسييس هذا الملف أو استخدامه كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكداً على أن البرلمان العربي حريص على تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات العمل العربي المشترك في جميع المجالات التي تخدم مصالح الأمة العربية.

ومن جانبه، أوضح السويدي أن مجلس التعاون الخليجي هو امتداد لمنظومة العمل العربي المشترك، ويتطلع إلى تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، خاصة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مجلس التعاون استحدث مؤخراً مكتب لحقوق الإنسان، وهو ما يفتح المجال لتعزيز التعاون المؤسسي بين المكتب والمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، خاصة في مجال تبادل الخبرات وتنظيم برامج عمل مشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة استثمار دور وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.