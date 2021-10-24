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وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

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وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

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شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي انطلقت فاعلياته اليوم بالقاهرة، خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

ينظم الأسبوع وزارة الموارد المائية والري تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص»، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين في مجال المياه والقطاعات ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والخبراء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات المتسارعة التي تطرأ على العالم في استخدامات الأراضى والمناخ كما سيناقش خلال الأسبوع ٥ محاور رئيسية هي التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

ويشهد أسبوع القاهرة الرابع للمياه مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية، وكبار المسئولين في قطاع المياه، بمشاركة عدد كبير من العلماء وخبراء المنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

كما يشهد الأسبوع حضور ١٠٠٠ مشارك فعلي، و٨٠٠ مشارك افتراضي عن بُعد، فضلا عن ٢٠ وفدا وزاريا فعليا، و٤٤ وفدا وزاريا بشكل افتراضي.

وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه
وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه
وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه
وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

المصرى اليوم

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