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مياه بني سويف تطلق حملات توعوية لترشيد المياه بقرية أم الجنازير بمركز ببا

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مياه بني سويف تطلق حملات توعوية لترشيد المياه بقرية أم الجنازير بمركز ببا مياه بني سويف تطلق حملات توعوية لترشيد المياه بقرية أم الجنازير بمركز ببا

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أطلقت شركة مياه الشرب ببني سويف، حملات توعوية بقرية «أم الجنازير» بمركز ببا والتي تشهد تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي للمواطنين.

وأكدت المهندسة «دينا عمر سليمان» رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أن فريق التوعية ومكلفات الخدمة العامة قاموا بحملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين بطرق ترشيد المياه وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي وكيفية تحميل تطبيق 125 من الهاتف المحمول وطريقه استخدامه وكذلك التعريف بالقطع الموفرة لإستهلاك المياه والتي توفر من ٤٠ إلى ٦٠ % من استهلاك المياه.

الجدير بالذكر أنه قد تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى،و تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

المصرى اليوم

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