بتكلفة 408.7 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروع صرف صحي كفر دبوس

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تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأحد، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس التابعة لمركز ومدينة ههيا، والمقام بتكلفة 408 ملايين و700 ألف جنيه، لتوفير مشروع صرف صحي أمن وسليم لأهالي القرية وتوابعها، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس بمركز ههيا، والذي يشمل إنشاء محطات رفع ومعالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 408 مليون و700 ألف جنيه لخدمة قرى «المحمودية، كفر المحمودية، خلوة ابو حطب، كفر دبوس، كفر الشيخ الظواهري، كفر العايد- منزل حيان، خلوة دبوس، منشأه غالي منصور»، لتقديم افضل خدمه بأفضل جوده لأبناء هذه القرى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تنفيذ أعمال الشبكات بلغت 50%، والأعمال المدنية 53%، وأعمال الكهروميكانيك 30% وخطوط الطرد 35%، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقًا للجدول الزمني المحدد.