وفد واعظات الأزهر ينظم ندوة تثقيفية لطلاب كلية الألسن بالغردقة

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واصلت قافلة مجمع البحوث الإسلامية لمحافظة البحر الأحمر اعمالها بعقد ندوة تثقيفية لطلاب وطالبات كليتى الألسن والذكاء الاصطناعي بالغردقة؛ بحضور فضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتوى السعدي الغول عميد الالسن والدكتورة الهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات والدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية والدكتور محمد الوردانى مدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للأزهر وفضيلة الشيخ محمد عبدالرحيم مدير الوعظ ونخبة من وعاظ الأزهر الشريف.

وألقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية كلمة خلال اللقاء أكد فيها على ما يحتاج إليه المجتمع من ضبط متكامل لمنظومة القيم الأخلاقية وأهمية ذلك في تحقيق كل معاني السلم والاستقرار المجتمعي، كما استشهد بتأكيد الأديان السماوية جميعها على ذلك من أجل أن يعيش الناس في سعادة وسلام مع أنفسهم وغيرهم.

كما أوصى عيّاد الطلاب والطالبات بأمانة الكلمة والتحلي بالمسئولية وهم في مقتبل حياتهم، وإدراك الواقع الدي يعيشونه والتحديات المرتبطة به حتى يكونوا مصدر دعم لتجاوز تلك التحديات والقيام بواجبهم تجاه أنفسهم وتجاه أوطانهم.

فيما استعرضت د. إلهام شاهين الخدمات والجهود التي يقدمها الأزهر الشريف ومؤسساته، سواء ما يتعلق منها بالمواجهة الفكرية للتيارات المنحرفة أو الأدوار المجتمعية المختلفة على مستوى الفرد والأسرة، كما تناولت جانبًا من المشكلات التي يتعرض لها الشباب والشابات في حياتهم وما ينبغي أن يتحلى به كل منهم في مثل هذه المواقف.

كما عقدت واعظات الأزهر عقب الندوة لقاء تفاعليًا مع الطلاب والطالبات، حيث تضمن اللقاء مناقشة أهم القضايا التي تشغل بال الشباب كحدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها، وأهمية تحديد الأهداف والسعي لتحقيقها، وكيفية تكوين شخصية إيجابية قادرة على مواجهة التحديات، وضرورة التمسك بتعاليم الدين ومراقبة المولى -عز وجل- حتى يمكن التحصن من كل الدعوات الهدامة التي تسعى إلى الدعوة للتخلي عن القيم السليمة والإيجابية.