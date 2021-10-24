ترشيد استهلاك المياه.. ندوة تثقيفية بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج

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نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، اليوم الأحد، بالتعاون مع وحدة الإستدامة بالجامعة، ندوة تثقيفية تحت عنوان «دور الأفراد في حفظ وترشيد إستهلاك المياه بمصر».

جرت وقائع الندوة بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور حمدي حسنين مدير وحدة الإستدامة بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، وذلك مقر الكلية بمنطقة الحويتي.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن الهدف من الندوة هو نشر ثقافة الوعي المائي، ومعرفة التحديات التي تواجه الوضع المائي المصري، وكذلك ضرورة الحفاظ على مصادر مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، لافتاً إلى أنه تم مناقشة الوضع الحالي للمياه في مصر، والتحديات المستقبلية التي تواجهها وأسباب هذه التحديات، إلى جانب دور الأفراد في مواجهة هذه التحديات وتحسين وضع المياة في مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد الكلية، أن تنظيم تلك الندوة يعد جزء من عملية الإستعداد للمسابقة الدولية الخاصة باستدامة الجامعات U.S GreenMetric، التي تهدف إلى المساهمة في نشر ثقافة الاستدامة، والمحافظة على اللون الأخضر والمعايير البيئية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.