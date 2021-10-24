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محافظ أسوان: فرصه أخيرة لواضعي اليد.. وقطع المرافق العامة من أول ديسمبر

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محافظ أسوان: فرصه أخيرة لواضعي اليد.. وقطع المرافق العامة من أول ديسمبر محافظ أسوان: فرصه أخيرة لواضعي اليد.. وقطع المرافق العامة من أول ديسمبر

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في فرصة أخيرة أمام أصحاب واضعى اليد وحثهم على إنهاء إجراءات التقنين كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المختصة بقطع المرافق العامة من أول ديسمبر القادم عن أي عقار أو مبنى لواضعى اليد من الذين لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة لإنهاء إجراءات التقنين وبالتالي إضفاء قانونية ومشروعية التصرف في هذه العقارات والأراضى في معاملات البيع والشراء، وهو الذي سيتوازى مع تكثيف حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح .

لافتاً إلى أنه بداية من يناير 2022 سيتم إسترداد تلك الأراضى التي لم يتم إنهاء إجراءات التقنين لها بما عليها من مبانى أو منشأت ضمن جهود الدولة لإسترداد حق الشعب وإرساء سيادة القانون وخاصة في ظل تقاعس وعدم تفاعل بعض المواطنين من واضعى اليد من التسهيلات التي قدمتها الدولة والحكومة والمحافظة منذ عام 2017 وحتى الآن، وهو الذي لن يسمح به وسيتم مواجهته بكل حزم للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في أراضى الدولة.

أعلن اللواء أشرف عطية عن أنه لتحقيق الإستقرار الإجتماعى والأسرى سبق أن تم تخفيض الأراضى لواضعى اليد إلى 65%، وهو الحد الأقصى للتخفيض وبمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين في ظل التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية والحكومة، علاوة على كافة التسهيلات الممكنة التي لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة، مؤكداً على أن هذه التخفيضات الغير مسبوقة تأتى حرصاً من المحافظة على مصلحة وتحسين مستوى معيشة المواطن وأسرته دون المساس بأراضى الدولة، ولذا فإنه سيتم وضع منظومة لإرسال رسائل SMS على التليفون المحمول للجادين من أصحاب طلبات التقنين قبل موعد سداد الأقساط الشهرية بفترة زمنية تصل إلى شهر، وذلك بعد سداد النسبة المقررة من 15% إلى 25% من مقدم ثمن قطعة الأرض التي سيتم تقنينها.

المصرى اليوم

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