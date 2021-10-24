وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يتفقد عدد من المدارس للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية

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تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، مدرسة السادات الابتدائية ومدرسة عبدالرحمن بن عوف، لمتابعة مدى الالتزام بالعملية التعليمية.

وتفقد الفصول المدرسية، مقدمًا التهنئة للتلاميذ والمعلمين. بمناسبةعيد السويس القومي واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم .

وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية. ونبه مشدداً على مديري المدارس بضرورة الانضباط في أداء العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال اليوم الدراسي، وتعقيم المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي والحفاظ دائما على إجراءات التباعد وارتداء الكمامات وعدم المصافحة بالأيدي.

وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس يتفقد عدد من المدارس للوقوف علي مدي انتظام العملية التعليمية

وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس يتفقد عدد من المدارس للوقوف علي مدي انتظام العملية التعليمية

وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس يتفقد عدد من المدارس للوقوف علي مدي انتظام العملية التعليمية