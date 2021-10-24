رقم تاريخي عمره نحو 120 عاماً يداعب محمد صلاح أمام مانشستر

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يستعد عشاق الكرة الإنجليزية وجماهير ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد لمتابعة المباراة القمة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

ويحل فريق ليفربول عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد ضيفا على غريمه التقليدي نظيره فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

ويقدم الفرعون المصري محمد صلاح أداء لافتاً مع فريق ليفربول في الموسم الجاري حيث بات أحد أفضل لاعبي العالم في ظل مستواه المبهر الذي يقدمه مع العملاق الإنجليزي.

وحتى الآن نجح محمد صلاح في تسجيل 12 هدفاً مع فريق ليفربول في 11 مباراة خاضها الفريق بواقع 8 مباريات في الدوري و3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وينتظر محمد صلاح الليلة أمام مانشستر يونايتد رقماً تاريخياً خالداً في تاريخ "الريدز" عمره ما يقرب من 120 عاماً.

ووفقاً للغة الأرقام سيصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في 5 مباريات خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي مع ليفربول منذ عام 1902 خلف سام ريبولدالذي حقق هذا الإنجاز في عام 1902.