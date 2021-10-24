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رقم قياسي تاريخي ينتظر يورجن كلوب حال فوز ليفربول على اليونايتد

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رقم قياسي تاريخي ينتظر يورجن كلوب حال فوز ليفربول على اليونايتد رقم قياسي تاريخي ينتظر يورجن كلوب حال فوز ليفربول على اليونايتد

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تنطلق بعد قليل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد على أرض ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المباراة بين فريق ليفربول وصاحب الأرض اليونايتد ضمن الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» وتحمل أهمية كبيرة بالنسبة لترتيب الفريقين في بطولة الدوري.

ويقود ليفربول في هذه المباراة فنياً مدربه المحنك يورجن كلوب الذي دخل تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عقب قيادته الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نحو 30 عاماً من الابتعاد عن معانقة اللقب.

ويطمح يورجن كلوب لتحقيق الفوز رقم 200 له بمسيرته مع ليفربول أمام فريق مانشستر يونايتد.

ووفقاً للغة الأرقام تحمل مباراة اليوم، اليوم 331 للمدرب يورجن كلوب على رأس الجهاز الفني لفريق ليفربول ونجح في تحقيق الفوز في 199 مباراة منها.

وإذا تجنّب يوجرن كلوب الهزيمة في مباراة اليوم سيعانق رقماً تاريخياً حيث سيُصبح أول مدرب في تاريخ نادي ليفربول يلعب 7 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد بلا هزيمة.

المصرى اليوم

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