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الأردن يُدين موافقة إسرائيل على بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية

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الأردن يُدين موافقة إسرائيل على بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية الأردن يُدين موافقة إسرائيل على بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية

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حذرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، من إقدام السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبوالفول، أن المضي قدمًا بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لاشرعية ولاقانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.

وكانت الإسرائيلية أعلنت اليوم، أنها تعتزم بناء أكثر من 1.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، أنها نشرت مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة (المصطلح الذي تستخدمه حكومة إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة).

ووفقا لبيان الوزارة، ستتوزع هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة بين سبع مستوطنات منها «أرئيل» (729 وحدة) و«بيت إيل» (346 وحدة) و«إلكانا» (102 وحدتان).

وشدد وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، في معرض تعليقه على الخطة الجديدة، على أن «تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية».

في غضون ذلك، أكدت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان أن لجنة من المتوقع أن تنعقد يوم الأربعاء القادم للموافقة على بناء 2800 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وكان أكثر من نصف هذه الوحدات قد حصل على الموافقة النهائية، ما يعني أن أعمال البناء قد تبدأ العام المقبل.

كما لفتت المنظمة إلى أن إسرائيل تعتزم أيضا الموافقة على بناء 1.6 ألف وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين في الضفة.

المصرى اليوم

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