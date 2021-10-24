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تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنته وتقطيعها ب«منشار»فى الطالبية ل28أكتوبر

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تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنته وتقطيعها ب«منشار»فى الطالبية ل28أكتوبر تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنته وتقطيعها ب«منشار»فى الطالبية ل28أكتوبر

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قررت محكمة جنايات الجيزة ،تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنته وتقطيع جثتها ،في منطقة الطالبية الي 28 أكتوبر الجاري .

وكانت النيابة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، جدّدها قاضي المعارضات لـ15 يومًا.

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن، غموض العثور على أجزاء آدمية في الطالبية بعد 16 شهرًا من ارتكاب الجريمة.

أفادت التحريات بأن والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه قام بتقطيعها بـ«مُنشار ووزعها إلى أجزاء وألقاها في أسفل الدائري الإقليمي وطريق الإسكندرية الصحراوي».

تم ضبط المتهم، واعترف أنه نفذ جريمته، ولم يكن يتوقع القبض عليه بعد كل هذه المدة، خاصة أنه لم يبلغ بغيابها، وتخلص من جثتها في أكثر من مكان، وتولت النيابة التحقيق.

كان ضباط قسم الطالبية بالجيزة قد تلقوا بلاغًا يوم 26 أبريل 2019 بالعثور على جزء آدمى لأنثى حديث التقطيع بقطعة أرض فضاء «مقلب قمامة» بدائرة القسم، وفي اليوم التالي تم العثور على 2 كيس بداخلهما أجزاء آدمية «ساعدين وذراعين وساقين وقدمين» تتطابق مع الأجزاء السابق العثور عليها أسفل الدائري الإقليمي بمركز منشاة القناطر.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقاده اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت تحريات إلى اختفاء «طالبة»- 14 سنة – مقيمة بالعمرانية في توقيت معاصر لاكتشاف الواقعة وتشابه أوصافها الجسدية مع الأجزاء المعثور عليها.

وأضافت التحريات بإقامة المذكورة صحبة والدها- 40سنة- وعدم تحريره محضراً بغيابها وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أقر بها، واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.

وقرر بسابقة زواجه من ربة منزل، وإنجابه المجنى عليها، وطفلين آخرين، وانفصاله عن والدتهم وزواجه من أُخرى، وإقامة المجنى عليها وشقيقيها صحبته إلا أنها اعتادت في الآونة الأخيرة ترك المنزل والتسول بالطرق العامة.

واعترف يوم الجريمة أثناء تواجده بالشقة سكنهم قام بالتعدى عليها بالضرب بسكين فأحدث إصابتها بجروح بالرقبة والبطن التي أودت بحياتها وعقب ذلك قام بتقطيعها باستخدام «مُنشار» إلى أجزاء وقام بنقلها باستخدام سيارته «ملاكى» وتخلص منهم بإلقائهم بمناطق العثور وكذا مناطق أُخرى بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى.

وأضاف أنه عقب ذلك قام ببيع السيارة، بمناقشة شقيقى المجنى عليها- 11سنة- أيدا مشاهدتهما لوالدهما حال قيامه بالتعدى على شقيقتهما بالسكين، وقررا قيامه بحجزهما بإحدى الغرف وعقب ذلك اكتشفا عدم تواجد شقيقتهما ، وأضافا بعدم إبلاغهما عن الواقعة خشية تعدى والدهما عليهما، أرشد المتهم عن أماكن تخلصه من أجزاء الجثة وتعذر العثور على الرأس والجذع.

المصرى اليوم

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