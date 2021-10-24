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غدًا.. شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل دورته الـ 6

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غدًا.. شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل دورته الـ 6 غدًا.. شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل دورته الـ 6

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ينظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة المقررإقامتها في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر، وذلك في السابعة مساءً، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

تتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن المكرمين وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزون بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الاصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

ويقام المؤتمر بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنانة إلهام شاهين، سفير تونس، بجانب مجموعة من الفنانين، أبرزهم لقاء الخميسي، إيهاب فهمي، محمد عبدالرحمن توتا، محسن منصور، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، طارق صبري، د. رانيا فتح الله، سامح بسيوني، المخرج عصام السيد، الناقدة فاطمة المعدول، السيناريست نادر صلاح الدين، د. سامح مهران، د. أيمن الشيوي، د. فريد النقراشي، د. مصطفى سليم، د. مدحت الكاشف، د. عبير فوزى، د. إيمان عز الدين. المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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