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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة: لدينا 4654 مصنعاً و3 موانئ (صور)

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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة: لدينا 4654 مصنعاً و3 موانئ (صور) محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة: لدينا 4654 مصنعاً و3 موانئ (صور)

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الاحد، جايلن مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

في البداية؛ رحب المحافظ بسفير أستراليا على أرض الإسكندرية، مرحباً بتعزيز الشراكة المستقبلية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، لافتاً إلى أن أستراليا تعد من الدول الرائدة عالمياً في الأعمال التجارية والزراعية والموارد المعدنية والسياحة.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية بمثابة العاصمة الثانية والاقتصادية لمصر، حيث يوجد بها ثلاثة موانئ، تمثل 65 % من واردات و صادرات ، وبها أكثر من 4654 مصنع في كافة المجالات، بالإضافة إلى أنها تمتلك الكثير من المعالم السياحية والأثرية والثقافية.

وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للتنسيق بين جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية وتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات الاسترالية العاملة في مصر.

من جانبه؛ شكر السفير محافظ الإسكندرية علي حفاوة الاستقبال، موضحاً أن تلك الزيارة تعد الزيارة الرابعة له مدينة الثغر بعد توليه مهام منصبه في الشرق الأوسط.

وأشار إلي أن العلاقات المصرية الأسترالية هي علاقات قديمة تمتد منذ عام 1935، مؤكداً حرصه على توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة: لدينا 4654 مصنعاً و3 موانئ (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة: لدينا 4654 مصنعاً و3 موانئ (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة: لدينا 4654 مصنعاً و3 موانئ (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة: لدينا 4654 مصنعاً و3 موانئ (صور)

المصرى اليوم

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