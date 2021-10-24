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راحة إجبارية للاعبي المصري قبل مواجهة غزل المحلة

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راحة إجبارية للاعبي المصري قبل مواجهة غزل المحلة راحة إجبارية للاعبي المصري قبل مواجهة غزل المحلة

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي معين الشعباني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، اليوم الأحد، وذلك بعد خوض مباراة سلطات الموارد المائية الأوغندي، في بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وتأهل المصري إلى دور ال32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الافريقية بعد تغلبه على فريق سلطات الموارد الأوغندي بهدف نظيف، في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق مساء غدا الاثنين، تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته الهامة أمام غزل المحلة، المقرر لها غدًا الخميس المقبل، على الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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