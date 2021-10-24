«طليقتي مفترية».. زوج يشكو بعد رفع 15 دعوى ضده بعد الطلاق

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نظرت محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس الاستئناف المقدم من محام يطلب فيه تقليل نفقة صغيرته.

وقال المحام أمام المحكمة إن طليقته تعمل في مجال المحاماة ولها خبره في رفع الدعاوى، وإنها أقامت ضده 15 دعوى منذ انفصالهما.

موضحا أنه عند الزواج كان يعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة رغم حصوله على ليسانس حقوق، وبعد الانفصال عن زوجته وجدها تقيم ضده دعاوى أمام محكمة الأسرة فلم يتمكن من ملاحقتها مما جعلته يترك العمل بالشركة والتفرغ لمهنة المحاماة في عام 2016 ومباشرة القضايا المقامة ضده والمتمثله في نفقة زوجية، نفقة صغيرة، مصاريف مدرسية، أجر مسكن وحضانة، بدل فرش وغطاء ولاية تعليمية، تمكين من شقة الزوجية بالإضافة إلى جنحة ضرب وسرقة.

وتابع انفصلت عن زوجتي منذ 8 سنوات لاختلاف في الآراء بينهما وعدم قدرتهما على التفاهم.

وتابع المحامي الذي روى قصته لـ«المصري اليوم» عند انتظار دوره في رول المحكمة لنظر الإستئناف، وقال انه تزوج في 7 يوليو عام 2011 من محاميه تعمل في إحدى مكاتب المحاماه، ومنذ زواجها على خلاف مستمر، واعتادت ترك مسكن الزوجية على أتفه الأسباب، لدرجة أنها غضبت منه قبل انجابها طفلتهما الوحيدة بأيام ولم يتمكن من رؤية ابنته سوى مرتين منذ ولادتها، على حد قوله.

وأشار إلى أن المشاكل تفاقمت بينهما ووصلت علاقتهما إلى طريق مسدود واتفقا على الطلاق، ومنذ ذات اللحظة يجد إعلانات المحضرين تتوالى على مسكنه.