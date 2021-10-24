أخبار عاجلة

الرئيس الصيني يستنكر «تسييس» تتبع أصول كورونا -
وزير الخارجية السعودي: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة «حزب الله» -
السعودية: الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة حزب الله -
المناخ والاقتصاد واللقاحات قضايا تتصدر اجتماعات G20 -
خطوات سعودية متسارعة ومشاريع ضخمة لحماية المناخ -
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات ويتَّخذ حيالها التوصيات اللازمة -
كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي -
عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب -
تويوتا تطلق «bZ4X» أول سيارة كهربائية.. تشحن 80% في 30 دقيقة -
رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عقوبة لـ«فيتل» في سباق أمريكا

Print
عقوبة لـ«فيتل» في سباق أمريكا عقوبة لـ«فيتل» في سباق أمريكا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الألماني سيباستيان فيتل، سائق فريق أستون مارتن، في سباقات الجائزة الكبرى لسيارات «فورمولا 1»، إنه سيتعرض لعقوبة التراجع على الانطلاق، في سباق الجائزة الكبرى بالولايات المتحدة، الأحد المقبل.

وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لإجراء تعديلات، للمرة الرابعة خلال هذا الموسم، في محرك السيارة، ولا يُسمح سوى بثلاثة تعديلات فقط في المحرك، بينما يتوجب على الفريق الذي يجري التعديل الرابع، الخضوع لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

وسيسير فيتل بذلك على خطى كل من ماكس فرستابن، سائق ريد بول، وبطل العالم لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، من بين آخرين قاموا بتعديلات مماثلة في الفترة الأخيرة.

ويقضي فيتل (34 عاما)، بطل العالم أربع مرات، موسمه الأول المخيب للآمال مع أستون مارتن، حيث يحتل المركز الثاني عشر، فيما تتبقى 6 سباقات على نهاية الموسم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية