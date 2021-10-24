عقوبة لـ«فيتل» في سباق أمريكا

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كشف الألماني سيباستيان فيتل، سائق فريق أستون مارتن، في سباقات الجائزة الكبرى لسيارات «فورمولا 1»، إنه سيتعرض لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق، في سباق الجائزة الكبرى بالولايات المتحدة، الأحد المقبل.

وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لإجراء تعديلات، للمرة الرابعة خلال هذا الموسم، في محرك السيارة، ولا يُسمح سوى بثلاثة تعديلات فقط في المحرك، بينما يتوجب على الفريق الذي يجري التعديل الرابع، الخضوع لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

وسيسير فيتل بذلك على خطى كل من ماكس فرستابن، سائق ريد بول، وبطل العالم لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، من بين آخرين قاموا بتعديلات مماثلة في الفترة الأخيرة.

ويقضي فيتل (34 عاما)، بطل العالم أربع مرات، موسمه الأول المخيب للآمال مع أستون مارتن، حيث يحتل المركز الثاني عشر، فيما تتبقى 6 سباقات على نهاية الموسم.

