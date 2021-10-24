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الصين تتجه لتطبق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق

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الصين تتجه لتطبق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق الصين تتجه لتطبق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق

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أعلنت هيئة لصنع القرار في البرلمان الصيني أمس السبت، إنها ستطبق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق.

وأضافت أن مجلس الدولة أو مجلس الوزراء سيحدد المناطق التي ستشارك وتفاصيل أخرى .

واكتسبت ضريبة الممتلكات التي طال انتظارها والتي قاومت منذ فترة طويلة زخمًا جديدًا منذ أن ألقى الرئيس شي جين بينغ دعمه لما وصفه الخبراء بأنه أحد التغييرات الأكثر عمقًا في سياسات العقارات في الصين منذ زمن.

من ناحية أخرى، يمكن للضريبة أن تساعد في ارتفاع المنازل التي ارتفعت بأكثر من 2000% منذ خصخصة سوق الإسكان في التسعينيات وخلقت أزمة القدرة على تحمل التكاليف في السنوات الأخيرة.

لكن الحديث عن الخطة يأتي في وقت حساس، حيث يُظهر سوق العقارات علامات كبيرة على التوتر وبدأت أسعار المساكن في الانخفاض في عشرات المدن.

المصرى اليوم

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