أخبار عاجلة

الرئيس الصيني يستنكر «تسييس» تتبع أصول كورونا -
وزير الخارجية السعودي: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة «حزب الله» -
السعودية: الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة حزب الله -
المناخ والاقتصاد واللقاحات قضايا تتصدر اجتماعات G20 -
خطوات سعودية متسارعة ومشاريع ضخمة لحماية المناخ -
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات ويتَّخذ حيالها التوصيات اللازمة -
كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي -
عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب -
تويوتا تطلق «bZ4X» أول سيارة كهربائية.. تشحن 80% في 30 دقيقة -
رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الجونة

Print
هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الجونة هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الجونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الجونة، في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء ، على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة ٢٣ لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو - حمزة معوض

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم .

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - جمال السعيد - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - ايفانز منساه - بلال السعيدني - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس الصيني يستنكر «تسييس» تتبع أصول كورونا

الرئيس الصيني يستنكر «تسييس» تتبع أصول كورونا

وزير الخارجية السعودي: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة «حزب الله»

وزير الخارجية السعودي: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة «حزب الله»

كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي

عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب