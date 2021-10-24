مستشفي كليوباترا تشتري 25 الف سهم خزينة الاربعاء الماضي

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قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنها قامت بشراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي؛ بناءً على قرار مجلس الإدارة بتمديد شرائها من السوق المفتوح.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها قامت بشراء 25 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن مستشفى كليوباترا حققت أرباحاً بلغت 202.02 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 101.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط لدى الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.27 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 843.08 مليون جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 147.52 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 88.4 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2020.