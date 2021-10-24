أخبار عاجلة

الرئيس الصيني يستنكر «تسييس» تتبع أصول كورونا -
وزير الخارجية السعودي: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة «حزب الله» -
السعودية: الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة حزب الله -
المناخ والاقتصاد واللقاحات قضايا تتصدر اجتماعات G20 -
خطوات سعودية متسارعة ومشاريع ضخمة لحماية المناخ -
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات ويتَّخذ حيالها التوصيات اللازمة -
كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي -
عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب -
تويوتا تطلق «bZ4X» أول سيارة كهربائية.. تشحن 80% في 30 دقيقة -
رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عامر جروب تشتري اشترت 10 ملايين سهم خزينة في جلسة الاربعاء الماضي

Print
عامر جروب تشتري اشترت 10 ملايين سهم خزينة في جلسة الاربعاء الماضي عامر جروب تشتري اشترت 10 ملايين سهم خزينة في جلسة الاربعاء الماضي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، عن شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة ، اليوم الأحد، إنها اشترت 10 ملايين سهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي.

وحققت مجموعة عامر القابضة- عامر جروب، صافي ربح بلغ 176.023 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 27.608 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة القابضة خلال الستة أشهر نحو 84.32 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة من الأرباح النصفية نحو 91.59 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 25.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 1.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل إيرادات بلغت 690.31 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26.19 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت 41.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع

أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع

الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

9 مليار دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 6 أشهر

9 مليار دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 6 أشهر