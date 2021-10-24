عامر جروب تشتري اشترت 10 ملايين سهم خزينة في جلسة الاربعاء الماضي

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أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، عن شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إنها اشترت 10 ملايين سهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي.

وحققت مجموعة عامر القابضة- عامر جروب، صافي ربح بلغ 176.023 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 27.608 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة القابضة خلال الستة أشهر نحو 84.32 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة من الأرباح النصفية نحو 91.59 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 25.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 1.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل إيرادات بلغت 690.31 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26.19 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت 41.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.