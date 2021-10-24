15 نوفمبر المقبل مناقشة تعديل النظام الاساسي لموبكو

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قرر مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أن العمومية ستناقش تعديل المواد 3 - 55 من النظام الأساسي للشركة.

يشار أن مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، سجلت صافي ربح بلغ 2.17 مليار جنيه منذ داية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.18 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 4.18 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، بصورة مستقلة عن النصف الأول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 655.49 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 565.38 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة المستقلة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.46 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020.