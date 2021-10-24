نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية اليوم

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قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، لمشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر المقبل. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنه تقرر توزيع كوبون العربية للأدوية رقم (24) بواقع 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك اعتباراً من 10 نوفمبر المقبل.

وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح قبل الضرائب بلغ 33.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 40.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 150.76 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 148.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.