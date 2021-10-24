74 عالم بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين بمنصة Elsevier

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هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، علماء الجامعة الـ74، الذين أدرجوا ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم المتميزين في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة إلسيفير Elsevier العالمية وفقاً لمؤشرات الاستشهادات لعام 2021.
وضمت قاعدة البيانات أكثر من 100.000 من كبار العلماء، حيث وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر h، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، وغيرهم من مؤشرات. وتم تصنيف العلماء إلى 22 مجالًا علميًا و176 حقلاً فرعياً. كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء. كما جاء في الرابط التالي: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
جدير بالذكر أن عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه القائمة بلغ 923 عالم.