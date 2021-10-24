74 عالم بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين بمنصة Elsevier

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هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، علماء الجامعة الـ74، الذين أدرجوا ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة إلسيفير ‏Elsevier‏ العالمية وفقاً لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2021.

وضمت قاعدة البيانات أكثر من 100.000 من كبار العلماء، حيث ‏وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر ‏h‏، ومؤشر ‏hm‏ المعدل ‏للتأليف المشترك، وغيرهم من مؤشرات. وتم تصنيف العلماء إلى 22 مجالًا علميًا و176 حقلاً ‏فرعياً. كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء. كما ‏جاء في الرابط التالي: ‏ ‏https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3‎

جدير بالذكر أن عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه ‏القائمة بلغ 923 عالم.‏

74 عالم بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين بمنصة إلسيفير العالمية

74 عالم بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين بمنصة إلسيفير العالمية