«لو كل واحد قام بدوره كان يوفنتوس بقه حاجة تانية» .. رونالدو رداً على بونوتشي

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رد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل قوي على اتهامات الإيطالي ليوناردو بانوتشي قائد فريق يوفنتوس ، والتي انتقد فيها نجم فريق مانشستر يونايتد ووصفه بأنه كان وراء تراجع مستوى يوفنتوس في العامين الماضيين.

وكان ليوناردو بونوتشي وزميله القائد جورجيو كيليني قد هاجما رونالدو وقالا إن يوفنتوس يلعب الآن كفريق بينما في الماضي كان الجميع يخدم رونالدو فقط الذي لم يكن يهتم سوى بنفسه فقط وصنع مجده الشخصي ، وفقد يوفنتوس شخصيته المعروفة على يديه.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الشهير: دائماً ما أضع مصلحة الفريق فوق أي مجد شخصي ، وأنا أسجل وأساعد الفريق بخبراتي وأعرف دوري جيداً أفضل من الكثيرين.

وأوضح رونالدو : يجب أن يعرف كل شخص دوره ويقوم به ، إذا كان الجميع يفكر على هذا النحو، ويضحي بنفسه من أجل الفريق، أعتقد أن يوفنتوس كان سيكون فريقاً أفضل.

الجدير بالذكر أن رونالدو انضم لنادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من يوفنتوس، مقابل 23 مليون يورو.