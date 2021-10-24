الكلاسيكو الإسباني.. بث مباشر برشلونة ضد ريال مدريد (الآن)

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برشلونة يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات.
على الجانب الآخر، ريال مدريد يحتل المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد لعب 8 مباريات، ولكنه تعثر في آخر مباراتين بتعادل ثم هزيمة على الترتيب.
وسيعمل أبناء المدرب رونالد كومان، على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو القمة، وتعطيل ريال مدريد.
ومصالحة الجماهير بعد الأداء الذي يقدمه الفريق منذ مطلع الموسم، لتكون تلك المباراة بداية تصحيح مسار الفريق الكتالوني.
دوافع ريال مدريد في الفوز بالمباراة، لن تقل عن دوافع برشلونة، الميرينجي هدفه نقاط المباراة، من أجل الاقتراب من القمة.
أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة برشلونة، في مباراة الكلاسيكو المقرر إنطلاقها في الرابعة والربع عصر اليوم، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب كامب نو
تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة :
كورتوا- فاسكيز- ميليتاو- الابا- ميندي- كاسميرو- كروس- مودريتش- رودريغو- فينيسيوس- بنزيما.
يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يقع برشلونة فى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.
ويخطط ريال مدريد بقيادة مديره الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الوصول للنقطة 20 ومزاحمة نظيره ريال سوسييداد على قمة جدول ترتيب الليجا.This is a Twitter Status