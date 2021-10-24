الكلاسيكو الإسباني.. بث مباشر برشلونة ضد ريال مدريد (الآن)

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برشلونة يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات.

على الجانب الآخر، ريال مدريد يحتل المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد لعب 8 مباريات، ولكنه تعثر في آخر مباراتين بتعادل ثم هزيمة على الترتيب.

وسيعمل أبناء المدرب رونالد كومان، على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو القمة، وتعطيل ريال مدريد.