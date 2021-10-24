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15 % زيادة في خسائر شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

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15 % زيادة في خسائر شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 15 % زيادة في خسائر شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

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أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 15.1%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة ، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي خسائر بلغت 10.57 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 9.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 35.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 46.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبناءً على ذلك، قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 11:40 من جلسة تداول يوم الأحد.

يشار إلى أن مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، حققت خسائر بلغت 4.539 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 3.417 مليون جنيه خسائر خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، خلال العام المالي الماضي 2020-2021، صافي خسائر بلغ 54.21 مليون جنيه بالعام المنتهي في يونيو الماضي، مقابل خسارة 34.36 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس العام المالي الماضي لتصل إلى 141.97 مليون جنيه، مقابل 202.06 مليون جنيه خلال العام المالي 2019- 2020.

المصرى اليوم

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