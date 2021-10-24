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كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، عن الربع الأول من العام المالي الجاري 2021-2022، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 67.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 112.18 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 17.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار أن مصر للفنادق، حققت خسائر بلغت 183.29 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، مقابل أرباح بلغت 57.4 مليون جنيه بالعام المالي السابق. وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 63.04 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 267.57 مليون جنيه بالعام المالي السابق.