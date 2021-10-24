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الأولمبية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية

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الأولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية الأولمبية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية
لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية

وقعت اللجنة الأولمبية مذكرة تعاون مشتركة مع اللجنة الأولمبية البحرينية بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين رياضيي البلدين الشقيقين.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "الانوك"الذي يعقد في مدينة "كريت" اليونانية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين رياضيي البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "الانوك" نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، بالإضافة إلى عضوي مجلس إدارة الأولمبية السعودية ياسر المسحل وأضواء العريفي، والمدير التنفيذي للمراسم والفعاليات في اللجنة الأميرة رهام بنت سيف الإسلام، والمدير التنفيذي للتواصل المؤسسي عبد العزيز البقوص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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