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في دورته الأولى.. مهرجان البحرين السينمائي يعرض الأفلام الفائزة بجائزة النخلة الذهبية

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في دورته الأولى.. مهرجان البحرين السينمائي يعرض الأفلام السعودية الفائزة بجائزة النخلة الذهبية في دورته الأولى.. مهرجان البحرين السينمائي يعرض الأفلام الفائزة بجائزة النخلة الذهبية
يُقام في المدة من 27 حتى 30 من شهر أكتوبر الجاري بمجمع الواحة بالجفير

في دورته الأولى.. مهرجان البحرين السينمائي يعرض الأفلام السعودية الفائزة بجائزة النخلة الذهبية

تعرض إدارة مهرجان البحرين السينمائي في دورته الأولى عدداً من الأفلام الروائية، ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي الذي يقام في المدة من 27 حتى 30 من شهر أكتوبر الجاري في مجمع الواحة بالجفير، بمشاركة أكثر من 90 فيلماً.

ويتضمّن برنامج عروض الأفلام السعودية عرض الأفلام الفائزة بجائزة النخلة الذهبية في الدورة السابعة من مهرجان أفلام السعودية، ومنها فيلم "حد الطار" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، وفيلم "أربعين عامًا وليلة" للمخرج محمد الهليل، إضافة إلى الأفلام القصيرة "بيضة تمردت" للمخرج سلطان ربيع، و"حكاية روشان" للمخرج عبدالمجيد الحربي، وفيلم "الطائر الصغير" للمخرج خالد فهد.

وأوضح رئيس نادي البحرين للسينما بسام الذوادي أن مبادرة عروض الأفلام السعودية هي تعاون بين مهرجان البحرين السينمائي ونادي البحرين للسينما من جهة، ومهرجان أفلام السعودية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيثمر عدداً من الفعاليات والبرامج السينمائية المشتركة التي ينظمها الطرفان معًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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